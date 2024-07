O primeiro tempo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque ficou devendo em termos de emoção para os dois lados. A falta de lances mais animados no clássico pelo Brasileirão acabou sendo avaliada por Milton Leite, narrador responsável pela partida no canal Premiere, do Grupo Globo.

Durante a transmissão, Milton Leite enfatizou a qualidade pouco atrativa do jogo para o telespectador.

“O jogo (Palmeiras x Corinthians) está ruim. Para quem está assistindo, está ruim – avaliou o experiente narrador”.

A declaração acabou agitando as redes sociais, principalmente o X – antigo Twitter -, onde torcedores dos dois clubes exaltaram – e também criticaram – o profissional.

Veja algumas das postagens:

Milton Leite hoje está insuportavel, bela escalação @canalpremiere. O cara não esta narrando, ele está torcendo! — bruno bardella (@brunobardella) July 2, 2024

Milton Leite vai se aposentar sem ter narrado um clássico paulista bom em 20 anos de Rede Globo de Televisão — Philippe Fernandes (@phfernandes) July 2, 2024

Milton Leite muito engraçado mkkkkkk — Jvzin008 (@JooVitorNa69144) July 2, 2024

o milton leite, cara esse cara é uma instituição sagrada da tv esportiva pegou uma sequência de lambanças agora e me fez CHORAR de rir — Pedro Pessoa (@phpessoa) July 2, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Narrador da Globo critica 1º tempo de Palmeiras e Corinthians e diverte web apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.