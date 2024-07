Internacional confirma permanência de Vitão e novo contrato até 2026

O Internacional anunciou nesta segunda-feira (1) em definitivo a renovação de contrato de Vitão. Assim, agora, ao final do vínculo anterior com o Shakhtar, em 30 de junho, o clube gaúcho acertou o acordo com o zagueiro de 24 anos até o fim de 2026.

O acerto, aliás, já existia há alguns meses, porém era necessário aguardar o final do contrato com o clube da Ucrânia. No geral, o jogador está no Colorado desde a temporada de 2022.

Internacional cogita vender Vitão se propostas chegaram ao menos em 59 milhões de reais

Entretanto, agora, com o contrato renovado, o Internacional observa a cobiça de clubes da Europa no zagueiro. O West Ham e Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, e Villarreal, da Espanha, surgem como interessados em Vitão.

Desse modo, o Internacional estima que poderá vender Vitão por uma proposta que chegue ao menos a 20 milhões de euros (R$ 59,85 milhões pela cotação atual). O jogador é titular na equipe comandada por Eduardo Coudet. Na atual temporada, soma 28 jogos, com um gol e uma assistência.

