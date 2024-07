Palmeiras aumenta invencibilidade diante do Corinthians

Nesta segunda-feira (01), o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar aumentou a invencibilidade do Verdão em cima do seu maior rival. Atualmente, são oito jogos sem perder.

A última derrota do Palmeiras diante do Corinthians ocorreu em 2021. Na ocasião, o duelo na Neo Química Arena terminou 2 a 1 para o adversário. Naquela partida, o destaque foi Roger Guedes, que anotou os dois gols da vitória.

Desde então, o Alviverde não sabe mais o que é perder. Durante o período, foram cinco vitórias e três empates. Inclusive, na temporada 2022, o Palmeiras venceu os três jogos que disputou com o Timão.

Outro fator fundamental no tabu do Alviverde é o Allianz Parque. A casa do Verdão também é sinônimo de vitória nos últimos anos, com seis partidas. Sendo assim, são quatro vitórias e dois empates. O último revés ocorreu em 2019 pelo Campeonato Paulista.

Sem o Corinthians pelo caminho, o Palmeiras volta ao Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (04). O Grêmio será o adversário, pela 14ª rodada. O duelo acontece no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

