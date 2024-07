António Oliveira elogia time e evita falar sobre demissão no Corinthians

O técnico António Oliveira segue com dificuldades para retomar as vitórias e com risco de sair do Corinthians. Depois da derrota no clássico para o Palmeiras, no Allianz Parque, o treinador elogiou a atuação do time e evitou falar sobre demissão da equipe paulista.

“Volto a repetir: não me convidem para ir ao circo. Eu sei que é o que vende. Eu percebo que querem sangue. Chamem o presidente ou o Fabinho aqui…Eu sou técnico de futebol, não administrador do clube. Essas perguntas você tem que fazer a quem é de direito. Respeito a sua pergunta, mas não quero entrar nisso. Isso aqui fica para a próximas perguntas, não perguntem a mesma coisa”, disse.

LEIA MAIS: Gustavo Henrique pede ‘mais coragem’ ao Corinthians

António analisa derrota

Para justificar o revés por 2 a 0, o lusitano comparou a estabilidade no dia a dia dos dois rivais. Ainda assim, fez elogios ao desempenho da equipe e pontuou que a derrota o traz tristeza, e não desespero para a sequência no Brasileirão.

“Importante falar de um jogo entre dois emblemas importantes em momentos distintos. Uma equipe estável e outra em busca de chegar à estabilidade, sabemos do caminho. Evidente que estamos tristes, era um jogo que a equipe fez um primeiro tempo equilibrado, depois acaba por sofrer um gol fortuito do adversário. Quando a sorte está assim, percebemos que o adversário, em alguma situação, acaba por fazer”, disse antes de complementar.

“Estamos tristes, preocupados, mas em nenhum momento desesperados. Sabemos o que estamos fazendo, mesmo em dificuldade a equipe se comportou da melhor forma, sobretudo no primeiro tempo. Acabou pelo detalhe, a bola parada, o adversário fez dois gols. O resultado, na minha visão, não mostra o que foram os 90 minutos”, avaliou.

António Oliveira, agora, em meio a forte pressão da torcida, já pensa no próximo jogo do Corinthians, que será diante do Vitória, na Neo Química Arena. A partida está marcada para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira (4).

“Vamos em busca na quinta-feira sem adiar mais, elas (vitórias) vão trazer confiança, porque todos nós estamos imbuídos de devolver a glória, que essa vai durar, mas sobretudo dar estabilidade e voltar a definir o que os torcedores apoiamos de uma forma fantástica”, declarou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post António Oliveira elogia time e evita falar sobre demissão no Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.