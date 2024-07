O Flamengo já sabe que existe pelo menos oito jogadores que podem assinar pré-contrato com outros clubes. Além de Gabigol, perto de deixar o clube após recusar proposta de renovação, o zagueiro David Luiz e outros seis jogadores que são crias do clube.

Gabigol já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe e se transferir de graça em dezembro. Aliás, o zagueiro David Luiz vive a mesma situação. O zagueiro viveu altos e baixos no Flamengo, mas reencontrou o bom futebol em 2024.

Quem entra na lista também é o zagueiro Diegão e o goleiro Dyogo Alves. O defensor disputou sua última competição de base na Copinha desse ano. Por sua vez, o arqueiro já vem frequentando o profissional e sendo relacionado para os jogos como terceiro goleiro. O jovem é um dos 16 sobreviventes da tragédia do incêndio no Ninho do Urubu que matou 10 garotos do elenco em 2019.

Por fim, o zagueiro Darlan (20 anos), o lateral-direito Felipe Brian (20 anos), o volante Jean Carlos (20 anos) e o atacante Kauan Pereira (18 anos), comandados por Filipe Luís, completam a lista extensa de jogadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Além de Gabigol, Flamengo tem mais sete jogadores que podem assinar pré-contrato apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.