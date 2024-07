Fred esquece atrito com Mano e tem influência na contratação do Fluminense

Ao longo da negociação do Fluminense com o técnico Mano Menezes, um nome foi importante para que o acordo tivesse um desfecho positivo. Trata-se de Fred, atual diretor de planejamento do clube carioca, que deixou para trás as rugas que teve com o profissional nos tempos de jogador e contribuiu para que o gaúcho acertasse com o Tricolor.

Vale lembrar que o treinador comandou o ex-atacante na seleção brasileira e no Cruzeiro. Na época, Fred chegou a questionar algumas decisões de dentro das quatro linhas, porém afirmou ter outra cabeça e que entenderia de maneira diferente se fosse nos dias atuais. A informação é do portal “ge”.

Nas primeiras reuniões, Mano agradou tanto o diretor de planejamento quanto o presidente Mário Bittencourt, assim como Paulo Angioni. Afinal, ele deixou claro as mudanças que entendia serem necessárias para que a equipe volte a engrenar. O principal foco da diretoria é fazer com que o time tenha equilíbrio entre os setores e uma defesa mais forte.

Juntos pelo Cruzeiro conquistaram a Copa do Brasil em 2018, mas participaram da campanha que terminou no rebaixamento em 2019. Na ocasião, a diretoria celeste demitiu Mano na 13ª rodada, no entanto foi diretamente ligada aos problemas políticos e financeiros que culminaram na queda.

Treinador reencontra velhos conhecidos

Quando atuava pelo Fluminense, Fred demonstrou publicamente sua insatisfação por ter poucas oportunidades com o treinador, que na época estava à frente da Seleção Brasileira. Além disso, o atacante chegou a dizer que não criaria expectativa de ter vida longa com a camisa amarelinha, enquanto o profissional estivesse por lá.

Além do ex-atacante, o treinador conhece e já treinou pelo menos 12 jogadores do atual elenco tricolor. Entre eles, estão Fábio, Vitor Eudes, Felipe Melo, Thiago Santos, Thiago Silva, Antonio Carlos, Manoel, Diogo Barbosa, Marcelo, Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso e Douglas Costa.

