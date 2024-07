A vitória do Santos por 1 a 0 em cima da Chapecoense, nesta segunda-feira (1), na Vila Belmiro, pela 13° rodada da Série B, foi especial para um jogador em específico: Matheus Xavier. O jovem formado na base do clube disputou sua primeira partida como profissional e ganhou elogios de Fábio Carille.

O treinador decidiu dar uma chance ao jogador os 27 minutos do segundo tempo, quando ele entrou na vaga do argentino Julio Furch. No tempo em que esteve em campo, procurou criar espaços pelo lado direito do ataque e arriscou alguns cruzamentos. Após a partida, ganhou elogios do treinador, que disse acompanhar o jovem desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Fez 17 anos recentemente, me chama a atenção desde a Copa São Paulo. Não é titular do sub-20, mas sempre entra e sempre vai bem. Eu gosto, sempre comentei. Fez um bom treino na sexta-feira que nos deu confiança de que poderíamos colocar no jogo”, disse Carille.

Aliás, a palavra ”recentemente” dita por Carille em coletiva, não é por acaso. O jogador fez aniversário no último sábado (30), quando fez seu segundo treino com os profissionais. Com apenas três atividades, foi o suficiente para agradar o treinador e ganhar uma chance na equipe principal.

Xavier subiu recentemente também para o sub-20. Contudo, por ter apenas 17 anos, vem alternando entre o time titular e o reserva da categoria. Agora, mostra que pode pular etapas e se firmar de vez na equipe principal do Peixe e ser a nova grande promessa do clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Matheus Xavier pula etapas, ganha elogios e tenta ser nova joia do Santos apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.