Holanda vence Romênia e vai às quartas da Euro 2024

A Holanda está nas quartas de final da Eurocopa 2024. Os holandeses confirmaram o favoritismo e venceram a Romênia por 3 a 0, nesta terça-feira (2), na Allianz Arena, em Munique, pelas oitavas da competição. Gakpo e Malen foram os grandes nomes da classificação holandesa. O atacante do Liverpool abriu o placar no primeiro tempo e deu assistência para Malen ampliar. Além disso, o jogador do Borussia Dortmund ainda teve tempo para anotar o segundo no jogo, já nos acréscimos da partida.

Ao mesmo tempo, Donyell Malen, que pertence ao Borussia Dortmund, se tornou o primeiro jogador a marcar dois gols em uma mesma partida nesta edição da Eurocopa 2024.

Dessa maneira, a Holanda aguarda o vencedor da partida entre Áustria e Turquia, também nesta terça-feira, para conhecer o adversário nas quartas de final da Euro 2024. Ao mesmo tempo, a Holanda teve uma boa atuação na vitória diante da Romênia e, inclusive, poderia ter saído de campo com um placar mais elástico.

O jogo

A Holanda fez um bom primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. Contudo, a Romênia começou a partida com uma marcação alta e pressão ofensiva. Mas, os holandeses conseguiram controlar o jogo no decorrer da primeira etapa e levaram perigo pelos lados do campo. Assim, Gakpo invadiu a área, limpou a marcação e chutou forte para abrir o placar e confirmar a vantagem nos primeiros 45 minutos.

Na volta do intervalo, a Romênia buscou o empate e foi para cima. No entanto, os romenos não conseguiram aproveitar as oportunidades criadas e a Laranja Mecânica foi fatal. Assim, após chances perdidas e um gol anulado, os holandeses ampliaram o placar. Em mais uma jogada liderada por Gakpo, o atacante avançou pelo lado esquerdo, ganhou do zagueiro e rolou para trás. Dessa maneira, Malen aproveitou a assistência e, na pequena área, apenas empurrou a bola para o fundo da rede aos 37 minutos. Por fim, ainda deu tempo para Malen anotar o segundo no jogo, em contra-ataque pelo lado esquerdo do canto, já nos acréscimos da partida.

Romênia 0x3 Holanda

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 02/07/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Romênia: Florin Nita; Vasile Mogos, Radu Dragusin, Andrei Burca, Andrei Ratiu; Marius Marin (Cicaldau, aos 26′ do 2t), Nicolae Stanciu e Răzvan Marin; Ianis Hagi (Alibec, aos 26′ do 2t), Denis Dragus (Mihaila, aos 26′ do 2t) e Florinel Coman. Técnico: Edward Iordanescu.

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake (Van de Ven, aos 23′ do 2t); Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten (Veerman, aos 23′ do 2t); Jeremie Frimpong, Xavi Simons e Cody Gakpo (Weghorst, aos 39′ do 2t); Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

Gols: Gakpo, aos 20′ do 1t (0-1); Malen, aos 37′ do 2t (0-2); Malen, aos 49′ do 2t (0-3)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Marius Marin, Stanciu (ROM); Dumfries(HOL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Holanda vence Romênia e vai às quartas da Euro 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.