Cuiabá x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Cuiabá, nesta quarta-feira (3), na abertura da rodada 14 da competição nacional. A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Como chega o Cuiabá?

Depois de um péssimo início de Brasileirão, o Cuiabá se estabilizou, saiu da zona de rebaixamento e, agora, está há cinco partidas sem perder. No entanto, nesta mesma série, são três empates em sequência (Atlético-GO, Corinthians e Red Bull Bragantino). As vitórias foram sobre Fortaleza (goleada) e São Paulo.

Pedra no sapato do Botafogo, o Cuiabá do técnico Petit terá o desfalque de Giménez, expulso diante do Massa Bruta. O controvertido centroavante Deyverson também é baixa, afinal, segue no departamento médico. Em contrapartida, o Dourado terá a volta do zagueiro Empereur e do meia Clayson.

O time é o 14º lugar, com 13 pontos.

Como chega o Botafogo?

Depois de liderar o Brasileirão por duas rodadas, o Botafogo teve uma pequena queda de rendimento nos últimos embates. Desse modo, a equipe ocupa a terceira colocação, com 24 pontos. Aliás, Palmeiras, 26, e Flamengo, 27, estão à frente do Mais Tradicional.

Para o duelo contra o Dourado, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Suárez, lateral direito. Ponte, o reserva, imediato, deve assumir o posto. Os atacantes Jeffinho e Nascimento seguem no departamento médico. Ainda na posição, Savarino está com a seleção venezuelana na Copa América.

No entanto, Artur Jorge não precisa se desesperar. Afinal, nas últimas rodadas teve os retornos de Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho.

Onde assistir?

O SporTV e o Premiere, ambos da TV por assinatura, transmitem a partida.

CUIABÁ x BOTAFOGOO

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data e hora: 3/7/2024, às 19h (horário de Brasília)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Empereur e Ramon; Filipe Augusto, Mineiro e Denilson; Clayson, Derik e Pitta. Técnico: Petit

BOTAFOGO: John, Pontes, Bastos, Halter e Marçal; Barbosa, Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luiz Henrique) e Tiquinho. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (Fifa/MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa/MG)

VAR: Charly Wendy Straub Derreti (Fifa-SC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cuiabá x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.