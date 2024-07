Globoplay prepara documentário especial sobre o Flamengo; saiba detalhes

A parceria entre Flamengo e Globoplay vai render mais um conteúdo especial em breve. Desta vez, no entanto, a ideia da produção é evidenciar a virada de chave do clube: do jejum de títulos ao protagonismo nacional. O documentário está em desenvolvimento e deve ser lançado em 2025.

Mesmo sem detalhes aprofundados, sabe-se que a produção deverá abordar partes do processo, dos resultados e do impacto da reestruturação do Flamengo. Desde o jejum de títulos expressivos, como consequência da extrema desordem do clube, até chegar ao outro lado da moeda com a segunda geração mais vitoriosa da história rubro-negra.

A ideia do documentário é referir-se ao Flamengo das glórias mais recentes – de Jorge Jesus a Dorival Júnior – como resultado final. Ou seja, as conquistas dos últimos cinco anos serão evidenciadas ao máximo durante a produção e, ao que tudo indica, mexerá com as emoções do torcedor.

Libertadores do Flamengo na Globoplay

O documentário previsto para 2025, divulgado inicialmente pelo ‘O Globo’, será a segunda produção dedicada ao Flamengo na plataforma. Em novembro de 2019, a Globoplay lançou uma série com cinco episódios sobre a conquista da Libertadores da América daquele ano, em Lima, no Peru.

A série contém bastidores inéditos de toda caminhada do Flamengo rumo à Glória Eterna. Além das imagens exclusivas, a produção também conta com depoimentos de personagens da campanha emblemática do Rubro-Negro na conquista do bicampeonato continental.

Globoplay anuncia parceria com FlaTV+

Desde abril de 2023, torcedores do Flamengo têm direito a um combo especial na Globoplay. Isso porque os assinantes de qualquer um dos planos da plataforma podem adquirir a FlaTV+ com 50% de desconto – canal de conteúdos exclusivos do clube.

A Globoplay, inclusive, conta com uma área exclusiva com a marca da FlaTV+, no modelo channel. Cabe destacar que o torcedor também pode ter acesso aos conteúdos diretamente pelo site e apps proprietários do Flamengo.

