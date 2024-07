Textor explica situação de Adryelson e promete mais reforços no Botafogo

De acordo com John Textor, Adryelson não deve retornar ao Botafogo no segundo semestre deste ano. O zagueiro está no Lyon desde janeiro de 2024 e vem lutando por espaço no futebol europeu. O defensor é muito bem avaliado por Pierre Sage, técnico do clube francês.

“Adryelson é considerado um dos melhores zagueiros do elenco do Lyon, tem muito respeito do treinador. Aliás, foi difícil para ele brigar por mais minutos quando chegou no meio da temporada. No entanto, haverá alguns movimentos no elenco. Assim, Adryelson terá oportunidade para ter mais minutos”, disse Textor ao canal “Visão Botafoguense”.

Contratações do Botafogo

Em seguida, John Textor prometeu mais contratações no Glorioso. Na visão do empresário americano, é importante trazer mais reforços para defesa alvinegra.

“Precisamos fortalecer o elenco. O setor de zagueiros é um que estamos trabalhando. Não se preocupem. Adryelson não vai voltar, mas estamos muito focados no setor defensivo nessa janela e teremos algumas soluções que vocês vão conhecer nas próximas semanas”, afirmou Textor.

O Botafogo vem se movimentando nesta janela de transferências. Afinal, os dirigentes alvinegros acertaram as contratações do volante Allan e do atacante Igor Jesus em julho deste ano. Além disso, Thiago Almada, do Atlanta United, está por detalhes de ser anunciado.

