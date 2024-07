Corinthians anuncia ex-Flamengo como CEO e novo diretor financeiro

O Corinthians anunciou, nesta terça-feira (2), a chegada de mais dois nomes para compor a diretoria. São eles: Fred Luz, que vai ocupar o cargo de CEO, e o empresário Pedro Silveira, que será o diretor financeiro da instituição. Assim, a dupla será apresentada nesta quarta (3), às 11h (de Brasília), no CT Joaquim Grava, em entrevista coletiva.

A chegada de um CEO havia sido indicação da Ernst & Young, empresa de consultoria contratada no início do ano pelo Timão. Da mesma forma, Pedro Silveira assume o lugar de Rozallah Santoro, que deixou o clube há quase um mês por discordâncias com a administração, apontando falta de conversa com o presidente e ingerências de outros departamentos.

Fred Luz passou pelo Flamengo

Fred Luz acertou com o Corinthians há pouco mais de uma semana. As conversas contaram com a participação do executivo de futebol, Fabinho Soldado. O cargo é inédito na história do clube do Parque São Jorge. Dessa maneira, o dirigente vem com experiência de ter sido CEO do Flamengo de 2014 a 2018, auxiliando o então presidente Eduardo Bandeira de Mello a diminuir a dívida, que beirava os R$ 800 milhões. Ele também passou por diversas empresas antes de se aventurar no mundo do futebol.

Já Pedro Silveira é sócio do grupo Alife Nino, que gerencia operações de bares e restaurantes em todo o Brasil. Ele trabalha no mercado financeiro há 22 anos.

Agora, o Corinthians corre contra o tempo para anunciar um treinador. Afinal, demitiu António Oliveira nesta terça-feira. Fábio Carille, atualmente no Santos, é o nome preferido da diretoria.

