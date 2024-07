Ex-Atlético e Santos, Cazares acerta com o Paysandu

O Paysandu anunciou nesta terça-feira (2) a contratação do meio-campista equatoriano Juan Cazares, ex-Atlético MG e Santos. O jogador, de 32 anos, estava livre no mercado após deixar o clube da Vila Belmiro na semana passada.

Cazares, aliás, fez apenas três jogos pelo Peixe na Série B de 2024. Assim, será reforço do Papão até o final da competição nacional. Ele se junta ao atacante Paulinho Boia, também anunciado recentemente no clube do Pará.

Cazares escolheu jogar pelo Paysandu

O jogador não foi aproveitado no Santos e, em 14 jogos na temporada, marcou apenas um gol. Todavia, ficou fora dos planos, o que possibilitou sua saída do clube paulista. Ele também despertou interesse de outras equipes do futebol nacional antes de acertar com o Paysandu.

Todavia, Cazares já atuou também por Fluminense, Corinthians e América Mineiro. No Papão, hoje comandado por Hélio dos Anjos, o meia disputará posição com Juninho, Netinho, Robinho, Biel e Brendon. O time está em décimo quinto lugar na Série B, com 16 pontos em 13 rodadas. Assim, luta para não cair para a terceira divisão neste momento da competição.

