O Brasileirão está na fase de jogos a cada três dias e, assim, os times não têm tempo para descanso. Desse modo, o Criciúma entra em campo nesta quarta-feira (3) para receber o Cruzeiro, no Estádio Heriberto Hulse. Jogo será pela 14ª rodada da competição.

Dono da casa, o time de Santa Catarina luta para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, é o décimo terceiro colocado, com 11 pontos. Por outro lado, a equipe mineira é a sétima, com 20 pontos somados.

Onde assistir:

A partida terá transmissão do canal por assinatura Premiere.

Como chega o Criciúma

A equipe do técnico Claudio Tencati realizou dois períodos de treinamentos para a partida diante do Cruzeiro. Todavia, o comandante contará com os retornos de Marquinhos Gabriel e Ronald, enquanto no ataque Bolasie deve formar dupla com Arthur Caíke.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega ao jogo com a intenção de retornar ao G6 e também após uma excelente exibição contra o Flamengo, no Maracanã. Assim, o técnico Seabra não contará com William, suspenso. Wesley Gasolina é a opção para a lateral-direita.

CRICIÚMA X CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 14ª rodada

Data e horário: quarta-feira–03/07/2024 — 20h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Ronald, Marcelo Hermes e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Arthur Caíke e Bolasie (Eder). Técnico: Claudio Tencati

CRUZEIRO: Anderson; Wesley Gasolina, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques – Ambos de São Paulo

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Criciúma x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.