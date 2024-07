Saiba o motivo que deixa Carille insatisfeito no Santos

O técnico Fabio Carille vive um momento de instabilidade no Santos. Logo depois de ficar com o vice-campeonato estadual, o convívio com a diretoria desgastou e a falta de bons resultados dentro de campo na Série B aumenta a pressão em torno do seu trabalho na Vila Belmiro.

De acordo com o UOL e Diário do Peixe, a grande dor de cabeça do comandante é a presença de Marcelo Teixeira Filho. Sem cargo oficial no departamento de futebol, o herdeiro do presidente santista tem participado ativamente com opiniões fortes.

Fábio Carille pediu blindagem ao elenco santista. O treinador não quer interferência externa em seu trabalho. Além da situação na Vila, o fator Corinthians, clube interessado em seu trabalho, pode acelerar a saída do treinador da Vila Belmiro. Porém, isso só irá acontecer caso o presidente Marcelo Teixeira autorize a saída.

Apesar de não obter os melhores resultados, o treinador é visto com muito carinho pelo mandatário. Em sua segunda passagem como treinador do Santos, Fabio Carille acumula 29 partidas, com 17 vitórias, três empates e nove derrotas.

