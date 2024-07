Costa Rica encerra Copa América de forma digna e derrota o Paraguai

A Costa Rica encerrou a Copa América dignamente ao derrotar o Paraguai por 2 a 1. Calvo abriu o placar, enquanto Alcócer marcou o segundo gol. Por outro lado, Ramón Souza descontou para os paraguaios. Assim, a seleção paraguaia perdeu todos os seus jogos no Grupo D.

Costa Rica dominante no primeiro tempo

A equipe do técnico Alfago começou fazendo sua parte logo aos 2 minutos, quando Calvo abriu o marcador. Ele aproveitou um cruzamento que veio da esquerda e cabeceou sozinho na pequena área, 1 a 0. O segundo gol foi anotado pelo atacante Alcócer, aos 6 minutos, em uma linda finalização de fora da área, 2 a 0.

Paraguai faz o gol de honra

Na segunda etapa, o Paraguai saiu para o gol e diminuiu com Ramón Sosa, em um lindo cruzado e sem chances para Patrick Sequeira. Mesmo pressionando pelo empate, a Costa Rica acabou segurando a vitória por 2 a 1.

Classificação no Grupo D

O resultado deixou a equipe da Costa Rica com quatro pontos em três jogos. Assim, venceu o Paraguai, perdeu da Colômbia e empatou com a equipe brasileira de Dorival Jr. Todavia, a seleção paraguaia foi derrotada em todas as partidas que realizou na competição.

Costa Rica 2 x 1 Paraguai

Fase de grupos — Copa América 2024

Data: terça-feira, 02/07/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Q2 Stadium, na cidade de Austin, nos Estados Unidos

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Calvo, 02’/1ºT (1-0); Alcócer, 06 do 1t (2-0); Ramón Sosa, 10’/2ºT (2-1)

Costa Rica: Patrick Sequeira, Mitchell, Juan Vargas, Calvo e Gerald Taylor. Brenes (Bran, 32’/2ºT), Galo, Joseph Mora (Cascante 44’/2ºT) Madrigal (Contreras, 28’/2ºT), Campbell (Aguilera, 22, 2ºT) e Alcócer (Zamora, 19’/2ºT.) Técnico: Gustavo Alfago

Paraguai: Morínigo, Velázquez (Iván Ramírez, T28’/2º) Balbuena, Aderete, Nestor Giménez, Villasanti (Kaku Romero 28’/2ºT), Bobadilla (Derlis Gonzáles, 37’/2ºT), Almirón (Caballero, 2ºT) Enciso, Ramón Sosa e Bareiro (Ángel Romero, 2ºT) Técnico: Daniel Garnero

Árbitro: Yael Falcón

Assistentes: Facundo Rodríguez e Maximiliano del Yesso

VAR:

Cartões Amarelos: Alcócer, Galo, Contreras (Cos); Alderete, Almirón, Ramón Sosa (Par)

Cartões Vermelhos:

