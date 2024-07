Jogo entre Vasco e Fortaleza opõe os maiores artilheiros argentinos no Brasil

Vasco e Forteleza fazem, nesta quarta-feira (3), um duelo, pelo Campeonato Brasileiro, em que as maiores esperanças de gol falam espanhol, em vez de português. Lucero e Vegetti são os dois principais goleadores das equipes e ambos são argentinos. Levantamento do Torcedores.com descobriu que eles são os dois principais goleadores argentinos na temporada do futebol brasileiro.

Foram considerados os 40 times que compõem a primeira e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e todos os jogos disputados até o dia 1º de julho. São até agora 123 gols marcados por 27 jogadores argentinos diferentes. E ninguém nascido na Argentina se destacou mais do que Lucero e Vegetti.

O artilheiro do Fortaleza

Juan Martín Lucero nunca brilhou tanto na Argentina quanto agora, no Brasil. O camisa 9 do Fortaleza é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com cinco gols. Até se destacar pelo time cearense, passou Defensa y Justicia, Independiente, Sportivo Belgramo, Godoy Cruz e Vélez Sarsfield, sem tanto brilho. Aos 32 anos, fez 24 gols na temporada passada e mantém a boa fase na temporada atual, com quatro gols nas últimas três partidas. Contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana, fez dois gols na vitória por 4 a 2.

O capitão do Vasco

Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen é tão importante no Vasco que, pouco menos de um ano depois de ser contratado, ganhou a braçadeira de capitão justamente no momento de maior crise do time, que luta para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro. Aos 35 anos, caiu nas graças da torcida, muito por conta dos gols importantes que marca – é o vice-artilheiro do Brasileiro empatado com Lucero, com cinco gols. Antes de ir para o Vasco, foi o goleador máximo do Campeonato Argentino, com 13 gols pelo Belgramo.

E onde está Cano, ex-Vasco?

Desde 2020, quando se transferiu para o Vasco, Germán Cano se tornou um dos principais goleadores em atividade no Brasil. Nas temporadas 2022 e 2023, já com a camisa do Fluminense, marcou 44 e 40 gols, respectivamente. Números que, ao lado do título da Libertadores, colocaram Cano definitivamente no radar de quem acompanha futebol na Argentina. O jogador nunca conseguiu ter na terra natal o mesmo sucesso que alcançou no Brasil. Mas, nesta temporada, vive fase ruim e marcou apenas cinco gols até o momento.

Os dez argentinos com mais gols na temporada no Brasil:

1 – Lucero (Fortaleza) – 19 gols

2 – Vegetti (Vasco) – 13 gols

3 – Flaco López (Palmeiras) – 13 gols

4 – Cristaldo (Grêmio) – 9 gols

5 – Calleri (São Paulo) – 9 gols

6 – Cano (Fluminense) – 5 gols

7 – Torres (Amazonas) – 5 gols

8 – Alario (Internacional) – 5 gols

9 – Zaracho (Atlético-MG) – 4 gols

10 – Furch (Santos) – 4 gols

