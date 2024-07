Em meio à expectativa para o retorno ao Fluminense, Thiago Silva segue treinando no CT Carlos Castilho e publicou uma mensagem em suas redes sociais. Vale lembrar que o zagueiro, de 39 anos, só poderá estrear após o dia 10 de julho, data da abertura da janela de transferências internacionais.

Contudo, a CBF visa garantir o equilíbrio, visto que a abertura da janela acontece em meio à 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento (DRT) da entidade só efetivará as solicitações de clubes da elite a partir do dia 11 de julho.

“A cada dia mais perto de estar de volta”, publicou o zagueiro.

Até lá, o defensor, que se apresentou ao clube do coração em 7 de junho, tem feito um trabalho específico para voltar bem aos gramados. Ele chega para um dos setores mais problemáticos do elenco tricolor. Afinal, desde a saída de Nino para o Zenit, da Rússia, a equipe não consegue encontrar o equilíbrio na defesa, tem sofrido com bolas aéreas e foi vazada em todas as rodadas do Brasileirão até aqui.

A cada dia mais perto de estar de volta pic.twitter.com/j1UwATXdF2 — Thiago Silva (@tsilva3) July 2, 2024

Thiago, portanto, só poderá estar em campo a partir da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, o Fluminense mede forças com o Criciúma, em 11 de julho, no Heriberto Hülse. Na sequência, enfrentaria o Athletico-PR, no Maracanã, porém a CBF ainda não definiu data e horário.

No dia 21, o Tricolor visita o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, enquanto no dia 24 recebe o Palmeiras, no Maracanã. Esta partida é válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, e acontece às 21h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Silva segue preparação para retorno ao Fluminense: ‘Cada dia mais perto’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.