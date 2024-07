Santos confia em permanência de Carille em meio a interesse do Corinthians

O Santos está confiante de que não vai perder Fábio Carille no meio da temporada. O treinador virou o plano A do Corinthians, após a demissão de António Oliveira. Contudo, após receber o respaldo do presidente Marcelo Teixeira e membros da diretoria, o treinador deve seguir no Peixe.

Nesta terça-feira (2), a diretoria de futebol se reuniu com o treinador e ouviu que o foco está todo na disputa da Série B com o Santos. Nesta quarta (3), Carille comanda o treinamento no CT Rei Pelé e, pela tarde, embarca com o restante da delegação para Fortaleza, onde o Peixe mede forças com o Ceará.

Carille é visto como um técnico de ”segurança” no Corinthians em um momento que não pode errar. Além disso, o treinador conhece bem o clube, já que conquistou três Campeonatos Paulistas e um Campeonato Brasileiro no Parque São Jorge. Por conta da boa relação entre os dois presidentes, Augusto Melo decidiu pedir o aval de Marcelo Teixeira antes de abrir qualquer negociação com o treinador.

Carille já chegou a ficar ameaçado no Santos

O técnico, aliás, chegou a balançar no cargo, após quatro derrotas seguidas na Série B do Brasileirão. Contudo, nas últimas rodadas, conseguiu engatar duas vitórias em três partidas e recuperou um pouco da confiança. Munida da resposta, a direção do Santos deu o respaldo necessário para que o trabalho seguisse sendo realizado no CT Rei Pelé.

O caso pode mudar caso o Corinthians formalize uma proposta por Fábio Carille. Contudo, neste momento, tudo corre para um ”fico” do treinador na Vila Belmiro.

