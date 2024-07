Conmebol admite erro do VAR ao não dar pênalti em Vini Jr.

Nesta quarta-feira (3), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou os áudios do VAR em análise do lance mais polêmico da partida entre Brasil e Colômbia, pela Copa América. Mais especificamente, a penalidade que não foi dada no lance envolvendo Daniel Muñoz e Vini Jr.

Em conteúdo de vídeo, a entidade que rege o futebol na América do Sul descreve o transcorrer da jogada onde o lateral-direito colombiano acerta a perna esquerda de Vinícius dentro da área. Na avaliação que frisa as condições privilegiadas do Árbitro de Vídeo rever o lance, se conclui que o VAR sustentou a decisão do árbitro Jesús Valenzuela “de maneira incorreta”.

“No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo”, concluiu a Conmebol.

Através do áudio presente no material, é possível ouvir que um dos oficiais que operam o Árbitro de Vídeo garante que Muñoz “belisca a bola” antes do reconhecido contato em Vini Jr. Desse modo, o pênalti não estaria caracterizado.

Com o resultado final de 1 a 1, a seleção colombiana avançou em primeiro, no Grupo D, e enfrenta o Panamá nas quartas de final. Por sua vez, a Seleção Brasileira terá, pela frente, o Uruguai. Caso os adversários da última terça avancem, haverá o reencontro na semifinal, já que estão do mesmo lado do chaveamento.

