Corinthians apresenta novo CEO e diretor, que prometem respeitar orçamento

O Corinthians apresentou, nesta quarta-feira (3), Fred Luz como CEO e Pedro Silveira para o cargo de diretor financeiro do clube. Os dois falaram com a imprensa no CT Joaquim Grava, explicaram seus planos para reestruturar o clube e falaram que vão respeitar o orçamento do Timão.

Fred Luz ficou marcado por participar do processo de reestruturação do Flamengo. Ele trabalhou no Rubro-Negro entre 2013 e 2018 e afirmou que a situação do Corinthians é melhor que a do clube carioca naquela época.

“Acredito que o Corinthians tem o potencial para liderar o futebol brasileiro, e nós vamos ter aqui um trabalho árduo neste sentido, mas estou muito animado com estas possibilidades”, disse Fred Luz, que prosseguiu:

“A situação relativa do Corinthians em relação ao Flamengo daquela época é muito melhor, então não quer dizer que o Corinthians não tenha problemas graves para resolver, porque tem. Não tem salvador da pátria. Vamos trabalhar em conjunto, liderados pelo presidente, e com um grupo profissional muito empenhado para trabalhar em equipe. Fundamentalmente é nisso que acreditamos, sem querer ser ufanista, as possibilidades do Corinthians são reais. No começo é sofrimento”, completou.

Corinthians vai precisar passar por reformulação

Ainda segundo o novo CEO, o Corinthians vai passar por dificuldades no ano de 2024, mas que vão diminuir nas próximas temporadas. Além disso, ele acredita que o processo de reformulação será mais curto e rápido que do Flamengo.

“O Flamengo não foi campeão de nada naquele período de seis anos, mas deixou de disputar para cair para disputar campeonato de uma forma consistente. Demorou quatro anos, aqui não precisa deste tempo todo. Este ano será duro mesmo, vamos trabalhar para que no ano que vem a gente já esteja bem melhor organizado e com mais disponibilidade no futebol para disputar o topo”, falou o CEO, que seguiu:

“Se comprometer um ano, dois anos, para ser realmente o top do top, por que não vou querer isso? Posso ser campeão e estar quebrado ano que vem. É uma decisão política, nem do grupo executivo do clube. Não acho que o caminho tem que ser tão longo como no Flamengo, a defasagem é menor. Vamos ter que tirar leite de pedra, e é possível, porque o futebol não é ciência exata”.

Fred Luz estará subordinado ao presidente do Corinthians e deve comandar todos os departamentos, como financeiro, marketing e administrativo.

Novo diretor quer a criação de um comitê

Já Pedro Silveira revelou a sua primeira meta e o destino dos R$ 150 milhões pelo contrato de venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029 para a Liga Forte União (LFU).

“Uma coisa que deve ser feita é regularizar atrasados do time principal, isso é algo que está no plano assim que o primeiro aporte caia. Estamos esperando o primeiro agora. Mais em breve traremos uma avaliação mais precisa do que será feito”, falou o novo diretor.

Contudo, seu principal objetivo vai ser a criação de um comitê para fazer a avaliação financeira do Corinthians no dia a dia. Este grupo será responsável na busca por novos recursos, pagamento de dívidas e reestruturação em todos os departamentos.

“Queremos aproximar outros grandes corintianos, com grande experiência, com comitê externo consultivo independente, financeiro, que terá grandes nomes corintianos. Tem CEO de empresa aberta, CFO de empresa aberta, Marcelo Bacci, da Suzano; Renato Breher; Alexandre Manuel, entre vários outros nomes que nos ajudarão a fazer uma avaliação precisa da situação financeira do Corinthians e que trarão sugestões. Trazemos esse comitê desde já”, finalizou Pedro.

