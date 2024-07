Primeiro gol de Payet pelo Vasco foi contra o Fortaleza, adversário de logo mais

O Vasco enfrenta o Fortaleza logo mais nesta quarta-feira (3), pela 14ª rodada do Brasileirão, em São Januário, às 20h (de Brasília). E o adversário traz recordações especiais a Payet, camisa 10 do Gigante da Colina e provável titular.

Isso porque foi exatamente contra os cearenses que o francês marcou o seu primeiro gol pelo time da Cruz de Malta. Foi na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, ano que em que Dimi chegou, então, ao Vasco.

Na ocasião, o Cruz-Maltino entrou em campo dentro da zona do rebaixamento e precisava da vitória para sair de lá. Em um jogo difícil, em que ambos os times tiveram chances de gol, a definição viria no detalhe.

Payet recebeu de Praxedes no meio e partiu rumo à direção da área. Passou fácil por Caio Alexandre e chutou de esquerda no cantinho, matando o goleiro João Ricardo, aos 13′ da etapa final, levando São Januário ao verdadeiro delírio: 1 a 0. Era, assim, o primeiro gol do craque, além do primeiro tento de um francês no Campeonato Brasileiro.

Com aquela importante vitória, o Vasco saiu, dessa forma, da zona. Ainda voltaria ao Z-4, mas, no fim das contas, o time, encabeçado por Payet, conquistou o objetivo de permanecer na primeira divisão.

Relembre como foi Vasco 1 x 0 Fortaleza

O lance do gol começa a 1’10”

Foi, aliás, o nascimento de um “bordão” de Payet com a torcida. Após jogos vitoriosos, o craque se habitou a lançar o famigerado “Aqui é Vasco!”, com o indistinguível sotaque francês.

O Payet é Vasco! #VASxFOR 1⃣-0⃣#BrasileiroNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/GyVSSdtMSN — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2023

Copa do Brasil também traz boas lembranças

Além disso, foi novamente contra o Fortaleza uma das principais atuações de Payet na temporada 2024. Na Copa do Brasil, em maio, o craque teve atuação de gala, participando dos três gols do Vasco no 3 a 3, que levou a decisão para os pênaltis – ele ainda converteria sua cobrança.

Mesmo sem marcar, ele foi de suma importância. Primeiro, com cruzamento venenoso à procura de Lucas Piton, com Marinho colocando o braço na bola e cometendo pênalti. Depois, quando o Vasco perdia por 2 a 1 e era encurralado pelos cearenses, Payet fez linda jogada e serviu Puma, que, em ótimas condições, cruzou para Vegetti voltar a igualar o marcador.

Pouco depois, o camisa 10 encontrou Lucas Piton num passe espetacular, deixando o lateral em situação de chute para fazer 3 x 2. O Fortaleza tornaria a empatar, levando o duelo para a decisão penal. Payet, com categoria, deixou o dele, ajudando na épica classificação cruz-maltina às oitavas de final.

Relembre

