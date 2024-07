Decisão da Copa do Mundo de 2030 será no Santiago Bernabéu, diz jornal

A final da Copa do Mundo de 2030 será no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Isso é o que garante o jornal 'Marca', que indicou que Espanha, Portugal e Marrocos, países que vão organizar a competição junto com Argentina, Uruguai e Paraguai, já teriam escolhido o local como o palco da decisão. Afinal, a própria Fifa teria indicado que gostaria que o último jogo do torneio fosse na capital do país ibérico.

Embora Marrocos tivesse sinalizado o desejo de sediar a final, argumentando que a federação espanhola poderia estar com a imagem arranhada por conta das polêmicas envolvendo o ex-presidente Luis Rubiales, a boa relação do Real Madrid com a Fifa teria sido levada em conta.

Os três países terão até o dia 31 deste mês para entregar à entidade máxima do futebol o plano oficial com todas as sedes que receberão jogos da Copa do Mundo.

Veja possíveis sedes na Espanha

Segundo o “Marca”, a organização por parte da Espanha teria separado 15 estádios como possibilidade para receber os jogos. São eles: Santiago Bernabéu (Real Madrid), Camp Nou (Barcelona), Metropolitano (Atlético de Madrid), San Mamés (Athletic Bilbao), La Cartuja (Sevilla), Mestalla (Valencia), RCDE Stadium (Espanyol), Riazor (La Coruña), El Molinón (Sporting Gijón), Gran Canaria (Las Palmas), La Romareda (Zaragoza), Anoeta (Real Sociedad), Nueva Condomina (Murcia), Balaídos (Celta) e La Rosaleda (Málaga).

Por outro lado, em Portugal, as opções seriam apenas duas: Estádio da Luz (Benfica) e do Dragão (Porto). Já em Marrocos, do outro lado do Mediterrâneo, seriam seis locais: Gran Estadio (Raja Club), Agadir (Hassania), Ibn Batouta (Ittihad Riadhi), Marraquexe (Kawkab), Príncipe Moulay Abdellah (AS FAR) e no Fez (Wydad).

Bernabéu passa por reforma

Vale destacar que o Santiago Bernabéu passou por grande reforma nos últimos anos, passando de 81 mil para 84 mil torcedores. Além disso, o espaço vai contar com um super setor VIP, com bares, palcos e discoteca. O Real Madrid aproveitou para instalar um telão 360º no estádio.

Por outro lado, o Camp Nou também passa por obras de modernização. Dessa maneira, o Barcelona vem mandando seus jogos no Estádio Olímpico Lluis Companys, também na Catalunha.

A Copa do Mundo de 2030 ainda terá uma grande novidade: três jogos em países sul-americanos. A abertura será na cidade de Montevidéu, no Uruguai, que foi escolhida para celebrar o centenário do Mundial. Argentina e Paraguai também receberão um jogo, que marcarão a estreia de suas seleções na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Decisão da Copa do Mundo de 2030 será no Santiago Bernabéu, diz jornal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.