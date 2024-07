Fábio se torna desfalque de última hora no Grêmio por lesão muscular

O Grêmio terá o lateral-direito Fábio como desfalque inesperado. Isso porque o jogador deixou o último treinamento antes do próximo compromisso com desconforto na coxa direita. Assim, passou por exames de imagem e o clube confirmou lesão muscular na região, nesta quarta-feira (03), em comunicado.

A nota do Imortal também informou que o atleta já deu início à fisioterapia, mas não estabeleceu um prazo para retorno aos gramados. Vale ressaltar que Fábio é o reserva de João Pedro. Até o momento na temporada, ele participou de 16 jogos, sendo 12 deles como titular. Em algumas oportunidades, atuou improvisado na lateral esquerda. Período em que Renato Gaúcho sofria com a carência de opções na posição.

A última vez que o lateral-direito entrou em campo foi nos minutos finais da derrota do Tricolor Gaúcho para o Internacional por 1 a 0. Seu contrato com o Grêmio, aliás, expira no final do ano. Sem a possibilidade de utilizar o jogador, de 33 anos, Renato pediu a integração de Igor Serrote, de 19 anos, que faz parte do time sub-20.

Não é a primeira vez que o atleta das categorias de base é chamado ao profissional. Anteriormente, ele foi opção no banco de reservas em duelos com o Ypiranga pelo Estadual, São Luiz pela Recopa Gaúcha e The Strongest pela Libertadores, em La Paz, na Bolívia.

Trajetória de Fábio no Grêmio

Fábio passou a defender o Grêmio no início de 2023, mas a passagem é marcada por diversas lesões. Tanto que em seis meses no Imortal, ele sofreu quatro problemas distintos. Ao todo, ele conseguiu entrar em campo pela equipe em 45 oportunidades, marcou um gol e deu quatro assistências. Dessa forma, o primeiro compromisso do Grêmio que o lateral-direito perderá por lesão muscular será o embate com o Palmeiras, nesta quinta-feira (04), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Apesar disso, a diretoria preparou uma logística para trazer de volta ao Brasil o volante Villasanti e deixá-lo como opção para Renato Gaúcho neste duelo. Afinal, a seleção do Paraguai, à qual ele defendia na Copa América, foi eliminada ainda na fase de grupos.

