Jornalistas da ESPN questionam o uso de Endrick na Seleção

A má exibição do Brasil no empate contra a Colômbia na Copa América trouxe novos questionamentos sobre as escolhas de Dorival Jr. no comando da Seleção Brasileira. Um deles diz respeito à utilização do atacante Endrick, do Palmeiras, situação que gerou críticas de Paulo Calçade e William Tavares, jornalistas da ESPN, no programa Linha de Passe.

Endrick entrou aos 41 do 2º tempo contra os colombianos, ficando menos de 10 minutos no campo. Para Calçade, a pouca utilização não faz jus a convocação do jovem, já vendido ao Real Madrid.

“Colocar o Endrick aos 85 (minutos)? Não leva”, desabafou o jornalista.

Já William Tavares levantou as situações em que Endrick foi acionado para entrar, ganhando o peso de precisar “entrar para resolver”, contrapondo com os pedidos de calma de Dorival sobre a utilização do jogador.

“Eu não estou aguentando esse assunto. Ele coloca o Endrick no 1º jogo aos 26, no 2º aos 33, e contra a Colômbia ele colocou aos 40 (todos no 2º tempo). Vamos poupar, não é assim. Vamos com calma com o Endrick. Mas aí você coloca ele aos 40 para resolver o jogo”, questionou.

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo sábado (6), quando encara o Uruguai pelas quartas de final da Copa América.

