Sem Tchê Tchê, Botafogo divulga relacionados para jogo contra o Cuiabá

O Botafogo divulgou. através das redes sociais, a lista de relacionados para o jogo diante do Cuiabá. A bola rola nesta quarta-feira (03/07), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Relacionados do Botafogo

O Glorioso conta com um desfalques importantes na lista. Afinal, Tchê Tchê está com um corte profundo na coxa direita e não tem condições de entrar em campo. Damián Suárez, suspenso, também está fora da partida.

Além disso, Rafael, Pablo, Jeffinho e Matheus Nascimento seguem lesionados e ainda não tem prazo de retorno. Savarino, que está atuando pela Colômbia na Copa América, só deve voltar aos gramados nas próximas semanas.

No entanto, Artur Jorge conta com um retorno importante no sistema defensivo. Luis Segovia, recuperado de lesão, está de volta ao Botafogo e fica como opção do técnico português.

Atletas relacionados para o jogo com o Cuiabá, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. #VamosBOTAFOGO Apresentado por @centrum_br pic.twitter.com/ZLmF1eu8JR — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 3, 2024

