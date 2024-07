São Paulo vence de virada e afunda o Inter na lanterna do Brasileirão Sub-20

No duelo dos lanternas do Brasileirão Sub-20, melhor para o São Paulo, que venceu o Internacional por 2 a 1, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 12ª rodada. Os gols do triunfo foram marcados por Matheus Amaral e Ryan Francisco. Ricardo Mathias fez o de honra para o Colorado.

O resultado coloca o São Paulo na 16ª colocação, com dez pontos na tabela de classificação. Por outro lado, o Inter se afunda na tabela, com apenas quatro. Vale destacar que os gaúchos têm dois jogos a menos por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Na próxima rodada, na quinta-feira, o São Paulo visita o Atlético-MG. Já o Inter recebe o Atlético-GO no Morada dos Quero-Queros. Ambos os jogos são às 15h (de Brasília).

São Paulo chega a oito jogos de invencibilidade

O Tricolor mantém uma sequência positiva na temporada. Agora, são oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias e um empate, entre Brasileirão Sub-20 e Paulista. O Inter, por sua vez, tem apenas uma vitória na competição e soma a sua segunda derrota seguida, uma vez que perdeu para o Goiás, em jogo no último fim de semana.

O jogo começou movimentado, com as duas equipes buscando o gol. E quem teve sucesso foi o Inter, que abriu o placar aos 32 minutos. Ricardo Mathias recebeu na área e bateu colocado no canto do goleiro. Em seguida, o Colorado acertou a trave, em lance que poderia tê-lo feito dobrar o marcador.

Tricolor empata ainda no primeiro tempo

Ainda na etapa inicial, o São Paulo empatou com Matheus Amaral, que completou grande jogada do ataque. Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, o artilheiro Ryan Francisco virou para o Tricolor. Após cobrança de escanteio, Faisal desviou e o atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Na jogada seguinte, quase o terceiro, mas o goleiro colorado evitou com grande defesa.

No fim, as duas equipes acertaram a trave. Primeiro o Inter, que ainda desperdiçou o rebote. Logo em seguida, foi a vez do São Paulo carimbar o travessão.

