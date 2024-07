Flamengo encerra categorias sub-15 e sub-17 do futebol feminino

O Flamengo não tem mais as categorias sub-17 e sub-15 do futebol feminino. A decisão do clube carioca aconteceu há duas semanas, mas divulgada apenas nesta quarta-feira (3). O time sub-17, atual vice-campeão brasileiro, por exemplo, não participará da edição deste ano do torneio, que começa no fim deste mês.

Segundo a “Espn”, familiares das jogadoras, que ficaram sabendo da decisão na sexta-feira, quando levaram as atletas ao treinamento, ficaram revoltados.

“No auge econômico do Flamengo, num ano em que o Brasil ganhou o direito de ser sede da Copa do Mundo Feminina, o presidente Landim acaba com as divisões de base. A gente não pode se calar diante desta covardia com nossas atletas”, disse o pai de uma atleta.

A decisão por interromper as categorias passa por uma questão estratégica. O “Ge” divulgou que a escolha é por conta da falta de competições. Vale destacar que o Flamengo era o único clube carioca que contava com as equipes sub-17 e sub-15.

Clube mantém quase todo elenco e comissão técnica

Apesar da decisão, o Flamengo optou por não demitir membros da comissão técnica e atletas. Os profissionais, agora, receberão outras funções no clube. Já as atletas, principalmente as mais novas, treinarão em campo separado do sub-20.

