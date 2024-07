Torcida do Palmeiras vai escolher o número de Felipe Anderson. Entenda!

Será o torcedor do Palmeiras que escolherá o número da camisa de Felipe Anderson. Na tarde desta quarta-feira (3), o clube paulista explicou que a numeração do meia-atacante, que teve a contratação anunciada em abril, será decidida por meio de uma votação no App Oficial do Verdão. Os números à disposição são: 9, 19, 93 e 99.

“Gostei muito desta iniciativa do Palmeiras e estou ansioso para descobrir qual número o torcedor vai escolher para mim. Independentemente da opção ganhadora, é uma honra vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil”, disse Felipe Anderson ao site oficial do Palmeiras. Durante treinamentos durante a semana, aliás, ele utilizou, provisoriamente, a numeração 99 no short.

LEIA: Felipe Anderson treina pela primeira vez como jogador do Palmeiras

Entenda como vai funcionar!

O torcedor palmeirense encontra o aplicativo para download nas plataformas Apple Store e Play Store. A votação, aliás, já está aberta, e vai até o dia 8 de julho, às 18h. Assim, o anúncio da numeração acontecerá no dia 11, antes da partida contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, quando terá a apresentação do jogador aos torcedores.

