Irmã de zagueiro mexicano é morta a tiros

A irmã do zagueiro Carlos Salcedo, Martha Paola, foi baleada e morreu, na noite de sábado (29), no México. O jogador atualmente joga pelo Cruz Azul e fez parte da Seleção do México na Copa do Mundo de 2018.

O “Globo” foi o primeiro a noticiar o caso. Paola era apresentadora de TV e foi baleada após sair de um circo na cidade de Huixquilucan.

De acordo com a imprensa local, Paola estava com a família e, na saída, estava caminhando para o estacionamento para conversar no celular. No entanto, foi surpreendida por dois homems que fizeram os disparos.

Ela chegou a ser socorrida ainda com vida e levada para o hospital. No entanto, diante da gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.

O Cruz Azul, time de Salcedo, usou as redes sociais para lamentar o fato e desejou os sentimentos aos amigos e familiares da apresentadora de televisão.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Paola Salcedo, hermana de nuestro jugador Carlos Salcedo. Nuestro más sentido pésame. pic.twitter.com/v4w6JLzmJv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 2, 2024

O atleta, aliás, não deseja mais ficar no clube. De acordo com o jornal “El Universal”, Salcedo pediu desligamento após a morte da irmã. O atleta alegou que precisa “urgentemente sair do país”. A diretoria do Cruz Azul entendeu os motivos do atleta e deve ajudar o atleta a se transferir.

