Cruzeiro vence Athletico-PR pelo Sub-20 e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Cruzeiro venceu o Athletico-PR, por 3 a 2, em partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo foi disputado no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Com o resultado, a Raposa é a vice-líder do torneio nacional.

O Cruzeiro chegou a sétima vitória em 12 rodadas disputadas. O Palmeiras, afinal, é o grande líder do torneio com 27 pontos. A Raposa tem 24 somados. Athletico, por sua vez, está na terceira colocação, com 21.

O Furacão começou o jogo vencendo, com gol aos 21 minutos, após falha da defesa da Raposa. O atacante do time paranaense Lucas Amorim aproveitou o vacilo da zaga e marcou. No entanto, aos 37, o time celeste empatou com Kaique. Antes de virar o intervalo, o time azul virou, com gol de Gui Meira, de pênalti.

Na etapa complementar, Tevis recebeu a bola, driblou o goleiro e ampliou o placar a favor do time celeste. No entanto, o Athletico diminuiu com gol de Lucca Prior, todavia, já não tinha tempo para tentar a vitória.

O Cruzeiro, afinal, volta a campo na próxima quarta-feira (10), às 15h (de Brasília), contra o Goiás, fora de casa. Já o Athletico enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, no mesmo dia e horário.

