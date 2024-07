Dimitri Payet voltou a ser preocupação para torcedores e o departamento médico do Vasco. Depois de retornar de lesão no último sábado, o francês começou como titular nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, em São Januário. No entanto, o meia saiu do jogo com apenas 13 minutos.

Em lance isolado, Payet sentiu dores musculares na coxa direita e precisou deixar a partida. Ele deu lugar ao jovem JP, cria da base do Vasco. O Cruz-Maltino ainda não divulgou detalhes sobre a nova lesão do meia.

No fim de semana, o técnico Rafael Paiva, aliás, recebeu críticas por Payet começar como reserva. No entanto, ele entrou no decorrer do jogo no lugar de Estrella, mas logo depois saiu irritado contra o Botafogo. Na coletiva, o interino justificou que era necessário não forçar o francês para precaver nova lesão.

“A ideia era o Payet entrar no segundo tempo e acabou que a circunstância do jogo, que a gente não controla, a gente teve que colocá-lo antes. E a gente quis correr zero rico de perdê-lo por qualquer situação. Tinha uma minutagem interna que a gente já tinha programado e a gente tirou para não correr nenhum risco”, revelou.

Payet, aliás, estava afastado dos gramados por cerca de um mês. Antes de sábado, o último jogo que o francês participou, inclusive, tinha sido no dia 2 de junho, quando o Vasco perdeu para o Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Payet deixa partida do Vasco com 13 minutos após dores na coxa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.