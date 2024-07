Contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira (3/7), o atacante Carlinhos teve a oportunidade de começar como titular. Afinal, Tite poupou Pedro e Gabigol segue não relacionado por causa do imbróglio sobre a sua renovação ou saída. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Camisa 22 do Mengo concluiu para a rede, aproveitando uma bola de Wesley que foi na trave e sobrou para ele na pequena área.

No intervalo, Carlinhos não escondia a emoção. Afinal, ele perdeu a mãe, dona Luzenilda, no fim de junho. E dedicou a ela este que foi o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo:

“Nunca desisti. Perdi (a mãe) há alguns dias e ainda estou vivendo um luto. Mas tenho de continuar, pois eu sei que ela me vestiu com as armaduras. Viu que eu estava preparado antes de ir embora”.

“Posso falar que sou um vencedor. Cheguei aqui no Flamengo com ajuda de Deus e mérito do meu trabalho”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Carlinhos, do Flamengo, dedica gol à mãe: ‘Me viu preparado antes de ir embora’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.