Bragantino vence o Atlético-GO e cola no G6 do Brasileirão

Em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão de 2024, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético-GO por 3 a 1, em casa. Os gols foram marcados por Lincoln (dois) e Helinho. Já Luiz Fernando descontou para o Dragão. Curiosamente, todos os tentos foram marcados no primeiro tempo.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino encosta no G6, afinal aparece em sétimo, com 22 pontos, atrás do Athletico-PR apenas no saldo de gols: 5 a 4. A liderança está nas mãos do Flamengo, com 30 pontos. Já o Atlético-GO abre a zona de rebaixamento, com 11 pontos, um atrás do Vitória, que ainda joga na rodada.

O Red Bull Bragantino dominou a partida. Assim, naturalmente, também foi melhor na primeira etapa. Inclusive, logo aos cinco, o Massa Bruta abriu o placar. Afinal, Helinho deu ótimo passe para Eduardo Sasha. Este, por sua vez, cruzou rasteiro para Lincoln chegar batendo de canhota. Apesar de estar melhor na partida, o Bragantino viu o Dragão balançar as redes com Alix Vinicius, de cabeça, em cobrança de falta, quatro minutos depois. No entanto, o VAR interveio, e o gol foi anulado.

O Braga seguiu com mais posse de bola e eficiência nas finalizações. Assim, logo fez o segundo, aos 19. Eduardo Sasha tocou de cabeça para Helinho. Novamente, a equipe paulista cede o empate. Desta vez, porém, o gol foi validado. Luiz Fernando marcou após a bola sobrar para ele em cobrança de escanteio: 2 a 1.

O Red Bull Bragantino quase marcou aos 38, com Lincoln finalizando de fora da área. Aos 44, o atacante tentou novamente e marcou mais um gol na partida. Mosquera fez boa individual, entrou na área e tocou na medida para o camisa 10 marcar próximo da área do pênalti. Curiosamente, ele tinha apenas um gol no ano. Agora, já são três.

Já o segundo tempo foi bem mais morno. As duas equipes voltaram com a defesa mais organizada, o que, claro, favoreceu o Bragantino. Os paulistas até tiveram boas chances com Thiago Borbas, Jadsom e Helinho. A melhor chance, porém, foi do Atlético-GO. Aos 32, Emiliano Rodriguez ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou.

Próximos compromissos

O Red Bull Bragantino visitará o São Paulo no próximo sábado (06), às 20h, no Morumbis. Já o Atlético-GO receberá o “xará” paranaense no dia seguinte (07), às 18h30, no penúltimo jogo da rodada.

RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-GO

14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 3/7/2024, às 21h30

Gols: Lincoln, aos 5’/1ºT (1-0); Helinho, aos 19’/1ºT (2-0); Luiz Fernando, aos 29’/1ºT (2-1) e Lincoln, aos 44’/1ºT (3-1)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Raul – Intervalo) e Lincoln (Gustavinho, aos 22’/2ºT); Helinho (Vitinho, aos 14’/2ºT), Henry Mosquera (Douglas Mendes, aos 39’/2ºT) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 14’/2ºT) Técnico: Pedro Caixinha

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho (Bruno Tubarão – Intervalo), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas (Alejo Cruz – Intervalo), Rony (Zuleta, aos 24’/2ºT) e Shaylon (Randerson, aos 32’/2ºT); Luiz Fernando (Max, aos 32’/2ºT) e Emiliano Rodríguez Técnico: Anderson Gomes

Árbitro: Davi Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa/RJ)

Cartões amarelos: Pedro Henrique e Helinho (RBB); Maguinho, Bruno Tubarão e Guilherme Romão (ACG)

Cartão Vermelho:

