Relembre como foram as estreias do técnico Mano Menezes, do Fluminense

Depois da apresentação, Mano Menezes teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e fará sua estreia como técnico do Fluminense nesta quinta-feira (14). O profissional terá a tarefa de fazer o elenco reagir e reencontrar bom futebol da última temporada. Na lanterna com apenas 6 pontos em 13 rodadas, o Tricolor não venceu nas últimas seis rodadas e necessita, de forma urgente, voltar a triunfar.

Dessa forma, o treinador estará à beira do campo diante do Internacional, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada. Com isso, o Jogada10 relembra como foram as outras estreias do treinador em clubes da primeira divisão. Mano começou a carreira no Guarani de Venâncio Aires (RS) antes de ir para a base do Internacional. Retornou ao Guarani, assumiu o Brasil de Pelotas, e, em 2003, partiu, então, para seu primeiro trabalho fora do RS.

Logo depois assumiu o Iraty (PR). No ano seguinte, voltou ao RS para assumir o XV de Novembro, onde teve seu primeiro trabalho reconhecido nacionalmente. Afinal, levou o pequeno e desconhecido clube à semifinal da Copa do Brasil de 2004, com direito a eliminar o Vasco com uma goleada por 3 a 0 em São Januário, na segunda fase.

Reconhecimento no Grêmio

Depois desse trabalho, assumiu o Caxias, ficando até 2005, quando foi convidado para treinar o Grêmio, na busca por recolocar o Tricolor na Série A do Brasileirão. Era ele o comandante do Imortal na famosa Batalha dos Aflitos, terminada em vitória épica do Grêmio por 1 a 0 contra o Náutico. Antes disso, aliás, estreou pelo clube com derrota em Brasília, por 2 a 1 para o Gama pele Série B de 2005.

Três temporadas depois, após ser vice da Libertadores 2007, assumiu o Corinthians, recém rebaixado. E o treinador não só subiu com o Timão como campeão, como, no ano seguinte, conquistou Paulistão e Copa do Brasil. Na estreia, vencei o Guarani por 3 a 0 pelo Paulistão de 2008. Em sua reestreia pelo clube paulista, em 2014, venceu a Portuguesa por 2 a 1.

Passagem pelo Seleção Brasileira

Após a recusa de Muricy Ramalho, a CBF convidou Mano para ser o técnico da Seleção Brasileira. A partida de estreia foi contra os Estados Unidos, no New Meadowlands Stadium, em Nova Jérsei. E o Brasil venceeu por 2 a 0, com gols de Neymar e Alexandre Pato. Além disso, ficou com a medalha de prata nas Olímpiadas de Londres, em 2012, e não conseguiu ser o treinador na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

No ano seguinte, em 2013, assumiu o Flamengo e na estreia oficial, empatou por 2 a 2 com o Coritiba, no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Nesse sentido, depois de deixar o Rubro-Negro voltou ao Corinthians e logo teve grandes passagens pelo Cruzeiro, com direito ao bi seguido da Copa do Brasil. A estreia em 2015 foi com o pé direito, goleada por 5 a 1 sobre o Figueirense.

Bi na Raposa

Deixou a Raposa para assumir o Shandong Luneng, da China, mas logo voltou à Toca, no ano seguinte. E a reestreia foi com derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Teve uma passagem conturbada pelo Palmeiras devido à identificação com o rival, e estreou com revés por 2 a 1 para o Goiás, fora de casa. No Bahia, iniciou o trabalho com derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, em Salvador.

Por fim, em seus últimos dois trabalhos, estreou pelo clube que enfrenta nesta quinta-feira (4), o Internacional, justamente diante do Fluminense. Em 2022, bateu o Tricolor, que era comandado por Abel Braga por 1 a 0, no Maracanã. Por fim, na temporada passada, reestreou pelo Corinthians na semifinal da Sul-Americana, mas perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, fora de casa, e foi eliminado em seguida.

Veja como foram as estreias de Mano Menezes

Grêmio (2005) – Gama 2 x 1 Grêmio (Série B)

Corinthians (2008) – Corinthians 3 x 0 Guarani (Paulistão)

Seleção Brasileira (2010) – Brasil 2 x 0 Estados Unidos (amistoso)

Flamengo (2013) – Flamengo 2 x 2 Coritiba (Brasileirão)

Corinthians (2014) – Portuguesa 1 x 2 Corinthians (Paulistão)

Cruzeiro (2015) – Cruzeiro 5 x 1 Figueirense (Brasileirão)

Cruzeiro (2016) – Santos 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

Palmeiras (2019) – Goiás 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Bahia (2020) – Bahia 0 x 1 Atlético-GO (Brasileirão)

Internacional (2022) – Fluminense 0 x 1 Internacional (Brasileirão)

Corinthians (2023) – Fortaleza 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)

