Retrospecto equilibrado: veja o histórico de Brasil x Uruguai pela Copa América

Com o empate diante da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, a Seleção Brasileira terá o Uruguai pela frente, nas quartas de final. O confronto será no sábado (6), às 22h (de Brasília). No retrospecto geral, a Canarinho leva vantagem diante da Celeste. Mas, se tratando de Copa América, o confronto é bem equilibrado.

Brasil e Uruguai já se enfrentam em 26 oportunidades na competição. Ambas as seleções têm nove vitórias no confronto, além de oito empates. Os dados são do site “O gol”.

O último triunfo deste confronto na Copa América, aliás, é brasileiro. Em 2007, com Dunga na beira do campo, a Canarinho bateu os uruguaios nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, e se classificou para a final. Contra a Argentina na decisão, o Brasil conquistou o título.

Retrospecto geral

Essa será a 80ª vez que Brasil e Uruguai se enfrentam na história. No total, são 38 vitórias brasileiras, contra 21 uruguaias e 20 empates. Aliás, no recorte dos últimos 20 confrontos, o Uruguai venceu apenas duas partidas. Uma delas, aliás, foi nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Dor de cabeça para Dorival Júnior

Na partida do próxima sábado, o Brasil não contará com o seu melhor jogador. Afinal, Vini Jr recebeu o segundo cartão amarelo na competição e cumpre suspensão nas quartas. Uma das possibilidades para o técnico Dorival Júnior é colocar Endrick em campo. Além dessa, ele também pode optar por escalar Savinho, ao lado de Rodrygo e Raphinha.

