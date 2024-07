Zubeldía aprova atuação do São Paulo contra o Athletico: ‘Seguir neste caminho’

O São Paulo venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 nesta quarta-feira (3), na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que o triunfo, a atuação da equipe agradou bastante o técnico Luis Zubeldía, que deixou Curitiba muito feliz. O treinador acredita que o único problema foi a pressão adversária no início do segundo tempo, mas que logo foi contornada com um gol de Calleri.

“O Athletico, nos primeiros minutos, teve algumas finalizações ao gol. Fizemos o gol, tivemos controle e domínio do jogo. Rapidamente chegaram ao empate e mesmo assim tivemos o controle do jogo. No segundo tempo, nos faltou sair da pressão que o Athletico fez com sua torcida’, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Mas fizemos um gol num momento justo na segunda parte. Isso é o que acontece quando tem um centroavante com faro, com experiência, qualidade do Calleri. Aproveitou um erro e fez o gol. Depois, sofremos como um visitante contra um bom time. Mas eu gostei do trabalho do time, venho gostando do trabalho do time e temos de seguir por este caminho”, completou.

Zubeldía agora quer dar entrosamento para a equipe

O Tricolor Paulista chegou à terceira vitória seguida e entrou no G4. Isso após o treinador mudar seu planejamento de poupar titulares e escalar força máxima em todas as partidas. Contra Cuiabá e Vasco, o treinador optou por uma equipe mista, diferente dos embates contra Criciúma, Bahia e Athletico, quando decidiu ir com o que tinha de melhor. Agora, o objetivo é pegar entrosamento.

“Na verdade, o que eu tenho aprendido aqui é que a partida que vem é a mais importante. Não estou pensando em acumular pontos pensando no que pode acontecer mais para a frente. Creio que não temos tempo para projetar. O que estamos tentando fazer é o melhor possível em cada partida, jogar com a melhor energia possível, aproveitar o pouco tempo que temos de preparação e que daqui a pouco os jogadores mantenham participação. A ideia seria não mudar muito de uma partida para a outra. Só tirar quem está lesionado ou suspenso, para que o time vá ganhando forma e tenha consistência. Fizemos um bom jogo. Vamos seguir brigando, trabalhando, para ter essa identidade”, finalizou o treinador.

Assim, o São Paulo volta a campo no próximo sábado (6), às 20h, para encarar o RB Bragantino, no MorumBIS, pela 15° rodada do Brasileirão. Aliás, Zubeldía terá que cumprir suspensão novamente, já que foi expulso contra o Furacão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Zubeldía aprova atuação do São Paulo contra o Athletico: ‘Seguir neste caminho’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.