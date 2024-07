O Corinthians recebe o Vitória nesta quinta-feira (4/7), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo vale pela 14ª rodada do Brasileirão. O Timão vive uma crise. Após perder para o Palmeiras, o técnico António Oliveira foi demitido e a equipe caiu para a 19ª colocação, em penúltimo. Já o Rubro-Negro baiano perdeu em casa para o Athletico-PR e tem 12 pontos, dois acima da zona de descenso.

A cobertura da Voz do Esporte para Corinthians x Vitória ainda conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Luiz Gaspar. Clique na arte acima a partir das 18h30 e confira este duelo muito quente pelo Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 18h30 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.