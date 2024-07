Santos confirma lesão, e Joaquim desfalca equipe por duas semanas

O Santos confirmou um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo do zagueiro Joaquim. O jogador passou por exames e já iniciou o tratamento com a equipe de fisioterapia do CT Rei Pelé. Assim, a expectativa é que o defensor desfalque o time de Fábio Carille por até duas semanas.

Joaquim é titular absoluto do Santos desde o início da temporada. Contudo, teve um estiramento durante um treino no CT Rei Pelé. Ele foi então, cortado às pressas do duelo contra o Ceará, nesta sexta-feira (5), pela 14° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a previsão do departamento médico do Santos, Joaquim deve retornar aos treinamentos no gramado em cerca de duas semanas. Assim, além do duelo contra o Ceará, ele também vai perder os embates contra Ituano e Vila Nova. A expectativa é de que ele possa voltar a ser relacionado contra o Coritiba, no dia 22 de julho, na Vila Belmiro.

Para o sistema defensivo, o técnico Fábio Carille conta com Gil, Jair Cunha e Alex Nascimento para a posição. Os dois primeiros devem formar a dupla titular contra o Ceará. Para ter mais uma opção no banco de reservas, o garoto Samuel, de apenas 18 anos, será relacionado.

Outros desfalques no Santos

Para a partida contra o Ceará, além do zagueiro, Carille não poderá contar com o volante João Schmidt, suspenso, e com o atacante Guilherme, que segue se recuperando de um edema na coxa esquerda. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Escobar, que cumpriu suspensão contra a Chapecoense, voltou. Assim, o treinador prepara mudanças significativas na equipe.

