Corinthians espera dinheiro da venda de Carlos Miguel para acertar com reforços

O Corinthians aguarda ansiosamente o pagamento da multa rescisória da transferência de Carlos Miguel para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Timão vai receber cerca de R$ 23 milhões pela venda do goleiro. A quantia servirá para o clube se reforçar na janela de transferência que se abre no dia 10 de julho.

Carlos Miguel viajou nesta quarta-feira (3) para a Inglaterra, onde passará por exames médicos antes de assinar contrato com o clube inglês. Nos últimos dias, ele foi liberado pelo Corinthians para resolver as últimas pendências e organizar sua mudança para o Velho Continente.

O dinheiro da venda de Carlos Miguel é esperado para dar andamento às negociações em curso para a chegada de reforços. Aliás, até aqui, o clube do Parque São Jorge anunciou a chegada do goleiro Hugo Souza, além de estar próximo do meia Alex Santana. O Timão negocia com o volante Charles, o lateral-esquerdo Borja e o Brian Rodríguez. Por fim, o Alvinegro também busca um novo treinador, após demitir António Oliveira.

Carlos Miguel tem saída polêmica do Corinthians

A saída de Carlos Miguel, aliás, virou uma das grandes polêmicas do ano no Corinthians. O goleiro foi bancado por António Oliveira e virou titular da equipe pouco antes de Cássio optar por fechar com o Cruzeiro. O arqueiro começou a chamar atenção, mas a intenção do Timão era ter o jogador em sua meta por muitos anos.

Contudo, a multa rescisória de R$ 23 milhões facilitou o acerto com os ingleses. Aliás, o valor baixo virou polêmica dentro do clube, já que a diretoria não percebeu que seu goleiro titular poderia deixar o clube por uma quantia pequena.

