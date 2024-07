Cruzeiro tem problema e dúvida para resolver até o jogo contra o Corinthians

O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, tem um grande problema e uma dúvida na cabeça para escalar o time para o Corinthians. O duelo entre Raposa e Timão será no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Afinal, o time celeste não poderá contar com o zagueiro João Marcelo. O defensor foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na derrota diante do Criciúma, e não poderá entrar em campo. Assim, as opção são Neris e Villalba. A escolha, no entanto, só será revelada momentos antes da partida.

Na esquerda, outra situação que causa dúvida em Seabra. Afinal, Kaiki é um jovem da base e tem sido a opção nas últimas partidas. Marlon, antigo titular da posição, foi expulso contra Bahia e São Paulo, duelos próximos um do outro, algo que incomodou a comissão técnica e diretoria.

Retorno importante

Se existem dúvidas, Seabra tem uma certeza: William volta à lateral direita celeste. O atleta ficou fora da derrota contra o Criciúma, por estar suspenso. Palacios foi a opção, embora estivesse fora desde janeiro, e foi criticado pelos torcedores e imprensa.

O Cruzeiro está na oitava colocação do Brasileirão com 20 pontos somados. Para a partida, mais de 30 mil cruzeirenses já garantiram os ingressos.

