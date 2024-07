Paulo Henrique, do Vasco, celebra chance de atuar com Coutinho: ‘Somos fãs dele’

Sob a batuta do técnico Rafael Paiva, o Vasco bateu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quarta-feira (3), em São Januário, e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Em campo, é nítida a entrega do elenco e a animação com o trabalho do comandante. Assim, o lateral Paulo Henrique teceu elogios e disse que ele já provou a capacidade que tem nas partidas que esteve à beira do campo.

“O Paiva é um grande treinador, uma grande pessoa. Tem passado muita confiança para todos nós. Já provou que tem capacidade, que entende muito bem o jogo e que pode ser treinador do Vasco. Acho que tem sido muito importante para ele e para nós toda essa confiança no trabalho. Os resultados têm demonstrado isso. Ele fala com a gente que não podemos negociar nossa entrega em campo. O resultado é consequência do que a gente faz, e temos entendido bem”, disse.

Expectativa por Coutinho e cia

O elenco também convive com a expectativa de poder atuar ao lado de Philippe Coutinho, que está bem próximo de acertar seu retorno ao Cruz-Maltino. Ao lado dele, aliás, Souza e Alex Teixeira também reforçarão o clube para a sequência da temporada.

“Coutinho é um cara que, não só eu, mas todos nós somos muito fãs dele como atleta. É um cara que vai acrescentar muito para nós e é claro que tenho essa expectativa, essa vontade de atuar com um cara como ele do lado”, disse PH, antes de completar:

“Um grande atleta, uma grande pessoa, se tornou um grande amigo meu dentro do Vasco (Alex Teixeira). Se retornar tenho certeza que vai nos ajudar muito, porque não tem a história que tem à toa, não conquistou o que conquistou à toa. Vai acrescentar muito, até por ser vascaíno, tem isso no coração dele”, concluiu.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo domingo (7), às 18h (de Brasília) para medir forças com o Internacional. O confronto marcará o retorno do Beira-Rio, após as enchentes que assolaram Porto Alegre. Os comandados de Rafael Paiva ocupam a 14ª posição, com 14 pontos.

