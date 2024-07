Terans tem lesão na panturrilha e desfalca o Fluminense diante do Inter

O Fluminense ganhou mais um desfalque para a estreia de Mano Menezes, contra o Internacional, nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Trata-se de Terans, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Assim, o uruguaio, que teve duas chances como titular sob o comando de Marcão, está fora do duelo com o Colorado.

No momento, o Tricolor não divulgou o grau da lesão ou o tempo previsto de recuperação. O jogador foi um dos reforços para a temporada e durante o primeiro semestre esteve em campo em 17 oportunidades, com um gol e uma assistência.

Além disso, o novo treinador terá outros desfalques. Entre eles, Felipe Melo (panturrilha esquerda), Lima (coxa esquerda), Manoel (coxa direita), Calegari (tornozelo direito) e Isaac (coxa esquerda). Marquinhos, por sua vez, está em fase de transição, porém segue de fora.

Na última rodada, contra o Grêmio no Centenário, Marcelo sentiu dores na coxa direita. Nesse sentido, também está de fora do duelo desta quinta-feira (4), enquanto Diogo Barbosa deve ser o titular no setor.

Por fim, o Fluminense tenta voltar a vencer na competição, visto que é o lanterna com apenas 6 pontos em 13 rodadas. O time só tem um triunfo no campeonato, que aconteceu em abril diante do Vasco.

