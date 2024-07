Com André, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Internacional

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Internacional, no Maracanã. Assim, o confronto marcará a estreia do técnico Mano Menezes, que chega para substituir Fernando Diniz, demitido na última semana.

No entanto, o treinador não poderá contar com alguns jogadores. Entre eles, Felipe Melo (panturrilha esquerda), Lima (coxa esquerda), Manoel (coxa direita), Terans (panturrilha esquerda), Calegari (tornozelo direito) e Isaac (coxa esquerda). Marquinhos, por sua vez, está em fase de transição, porém segue de fora.

Na última rodada, contra o Grêmio no Centenário, Marcelo sentiu dores na coxa direita. Nesse sentido, também está de fora do duelo desta quinta-feira (4), enquanto Diogo Barbosa deve ser o titular no setor. Por outro lado, André e Alexsander estão de volta ao time e reforçam o meio de campo tricolor.

Por fim, o Fluminense tenta voltar a vencer na competição, visto que é o lanterna com apenas 6 pontos em 13 rodadas. O time só tem um triunfo no campeonato, que aconteceu em abril diante do Vasco.

Confira os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais-direitos: Samuel Xavier, Guga e Justen

Zagueiros: Antônio Carlos, Thiago Santos e Felipe Andrade

Laterais-esquerdos: Diogo Barbosa e Esquerdinha

Meio-campistas: André, Alexsander, Gabriel Pires, Martinelli, Arthur, Renato Augusto e Ganso

Atacantes: Keno, Douglas Costa, Kauã Elias, John Kennedy e Germán Cano

