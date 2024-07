Lucas Piton engata três jogos seguidos com assistências pelo Vasco e repete 2023

O lateral-esquerdo Lucas Piton voltou a engrenar no Vasco. Com o cruzamento perfeito para Vegetti, na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta(3), ele chegou a três jogos seguidos com assistências para gols.

Reativando, assim, uma de suas principais qualidades, que se sobressaíram em 2023, mas estavam em falta na atual temporada. Para ilustrar, o jogador tinha apenas uma assistência em 2024 antes do atual período.

A primeira delas veio contra o Bahia, na quarta-feira (26), pela 12ª rodada, na derrota por 2 a 1. Em uma boa triangulação com Vegetti e Adson, ele cruzou rasteiro para Paulo Henrique, completamente livre, marcar ainda no primeiro tempo.

Contra o Botafogo, na rodada seguinte, no último sábado (29), nova assistência. Foi também de Lucas Piton o cruzamento espetacular que encontrou a cabeça de Vegetti, empatando o difícil confronto contra o rival, em São Januário.

E, no mesmo palco, ele repetiu a dobradinha com o Pirata, artilheiro do Brasileirão, com seis gols. Dessa vez, em cobrança perfeita de escanteio, que contou com Hugo Moura fazendo proteção entre os defensores para que o camisa 99 ficasse livre para testar firme, fazendo 2 a 0.

Assim, o lateral-esquerdo já se encontra na quinta posição entre os principais assistentes do Brasileirão, ao lado de outros 12 jogadores. Pedro (Flamengo, cinco), Gustavo Scarpa (Atlético-MG, quatro), Luiz Araújo (Flamengo, quatro) e William (Cruzeiro, quatro) são os únicos que deram mais passes para gols no torneio.

Piton iguala 2023 pelo Vasco

Em 2023, Piton já era conhecido por ser um lateral com mais assistências do que gols, com uma bola na rede e sete passes para gol em 49 aparições. Na atual temporada, porém, ele já alcança a marca de oito participação em gols, mas com quase metade dos jogos (26). Ele aflorou seu lado artilheiro, marcando quatro vezes.

Marcou dois gols no Carioca (contra Botafogo e Nova Iguaçu) e duas vezes na Copa do Brasil (Água Santa e Fortaleza), aparecendo, aliás, na sexta posição entre os artilheiros da copa – Vegetti lidera isoladamente, com quatro.

