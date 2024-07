Affair de Bellingham rouba a cena com fotos sensuais

Em alta dentro de campo, Jude Bellingham é um pouco mais discreto fora dele. Porém, esta tranquilidade para além das quatro linhas pode estar com dias contados. O motivo? Laura Celia Valk, apontada pelo jornal The Sun, da Inglaterra, como affair do jogador do Real Madrid e da seleção inglesa.

A modelo e influenciadora holandesa de 25 anos tem sido encontrada com frequência no Santiago Bernabéu, estádio do clube atual do jogador. De acordo com o jornal inglês, Laura está hospedada na casa de Bellingham, que inclusive estaria apaixonado pela jovem.

No Instagram, onde tem mais de meio milhão de seguidores, o novo amor do astro do Real Madrid chama atenção pelas fotos sensuais, esbanjando beleza por diferentes países pelo mundo. Em sua última publicação, inclusive, Laura aparece com uma espécie de espartilho com a alça caída enquanto degusta uma macarrão.

Enquanto seu affair curte momento de lazer e gastronomia, Bellingham corre o risco de desfalcar usa seleção no próximo sábado, quando os Three Lions encaram a Suíça, às 13h (horário de Brasília), pela fase de quartas de final. Isso porque a Uefa abriu investigação contra o jovem devido à comemoração em seu gol na Eslováquia. Na ocasião, o jogador fez um gesto levando a mão em direção à virilha e a moveu para frente e para trás.

Confira fotos da modelo:

