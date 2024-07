O Botafogo-SP anunciou, nesta quinta-feira (4), a contratação do atacante Alexandre Jesus, que pertence ao Fluminense. Sendo assim, o jogador, de 22 anos, chega por empréstimo até o fim da temporada e pode estrear após reabertura da janela de transferências, na próxima semana.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, o atleta chegou ao Tricolor em 2020 para concluir sua formação no sub-20 em Xerém. Na sequência da carreira, passou a integrar o elenco sub-23 tricolor até a extinção da categoria.

Entre os profissionais, Alexandre Jesus, de 22 anos, tem 15 partidas, um gol e uma assistência. Além disso, chegou a atuar de forma improvisada na lateral por opção do técnico Fernando Diniz, que deixou o clube na última semana.

Nesta temporada, o atacante esteve em campo em quatro oportunidades, todas pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o elenco principal ainda estava de férias, visto que disputou o Mundial de Clubes até 22 de dezembro de 2023. Na Libertadores, ele estava inscrito com a camisa 3, que agora será de Thiago Silva.

Por fim, o Botafogo-SP soma 17 pontos e ocupa a 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a Pantera mede forças com a o Ituano neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo-SP anuncia a contratação de atacante do Fluminense apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.