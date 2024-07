Estreia de Mano Menezes pelo Fluminense tem coincidências; saiba

Mano Menezes fará mais uma estreia em novo clube no Maracanã. Desta vez, pelo Fluminense, contra o Internacional, nesta quinta-feira (4), pela 14ª rodada do Brasileirão-2024. Mas esta não é a única coincidência acerca da primeira partida à frente do Tricolor.

O novo comandante estreará logo diante do penúltimo time que dirigiu, e que, inclusive, fez bom trabalho, sendo vice-campeão Brasileiro, em 2022. E contra quem Mano estreou nesta passagem específica? Fluminense, no Maracanã – exatamente o palco de logo mais.

LEIA MAIS: Terans tem lesão na panturrilha e desfalca o Fluminense diante do Inter

Na ocasião, a noite foi triste para o Fluminense, mas feliz para o novo treinador Tricolor, visto que o Inter venceu a partida por 1 a 0. O duelo era válido pela terceira rodada do Brasileirão e conta com outro fato marcante: foi a última partida de Abel Braga no estádio pelo Fluminense.

Era ele o treinador à época e não durou muito após este jogo. Logo na partida seguinte, o Flu empatou em 0 a 0 com o Unión (ARG) pela Sul-Americana. No mesmo dia, Abelão colocou o cargo à disposição, sendo desligado do clube.

Retrospecto recente é favorável ao Fluminense, porém

Após ter passado por maus bocados entre 2012 e 2018 contra o Inter quando jogava como mandante (cinco empates e duas derrotas em sete jogos), o time das Laranjeiras melhorou o retrospecto. Desde o período citado, a única derrota do Fluminense para Inter foi exatamente a da estreia de Mano, em 2022.

Nos outros seis jogos foram cinco vitórias e um empate. Esta igualdade, aliás, veio a calhar, já que foi válida pela ida da semifinal da Libertadores 2023, conquistada pelo Flu.

Apesar do empate, a equipe, à época treinada por Fernando Diniz, conseguiu uma épica virada sobre o Colorado em pleno Beira-Rio, que valeu a classificação para a decisão contra o Boca Juniors (ARG). Assim sendo, o jogo desta quinta será o retorno do Inter (contra o Fluminense) ao palco em que foi eliminado da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Estreia de Mano Menezes pelo Fluminense tem coincidências; saiba apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.