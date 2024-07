Palmeiras vence Santos no fim e dispara no Brasileirão Sub-20

Após muita pressão, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 no Estádio Bruno José Daniel e disparou no Brasileirão Sub-20. Riquelme, que vinha tendo uma boa atuação em campo, marcou um gol de cabeça no fim do jogo. As Crias da Academia, dessa forma, seguem na liderança isolada do campeonato, com 30 pontos conquistados. Os Meninos da Vila, por sua vez, continuam na quarta colocação, com 19.

Primeiro tempo

O Palmeiras teve domínio absoluto no primeiro tempo. Aliás, nos minutos iniciais de jogo, Daniel, Thalys e Artur construíram chances claras e quase marcaram. Além disso, as Crias da Academia levaram perigo na finalização de Gustavo Coutinho. O chute do volante alviverde passou perto da trave.

O Santos optou por jogar recuado e explorar contra-ataques em velocidade. Entretanto, os Meninos da Vila não encontraram muitos espaços para atacar. A sorte do Peixe é que João Fernandes, goleiro alvinegro, esteve bem posicionado e fez boas defesas no primeiro tempo.

Gol do Palmeiras

O Palmeiras continuou pressionando no segundo tempo e foi recompensado no fim do jogo. Após criar chances claras com Miguelito e Daniel, as Crias da Academia chegaram ao sonhado gol aos 38 minutos. Depois de uma cobrança de falta, Riquelme se desvencilhou da marcação e cabeceou com precisão, sem chances para João Fernandes. O Santos partiu ao ataque depois do gol sofrido. No entanto, os Meninos da Vila não tiveram forças para esboçar uma reação.

