Bruno Méndez tem acerto para deixar Europa rumo ao México

Depois de somente uma temporada atuando na Europa, defendendo o Granada, da Espanha, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez vai voltar para o continente americano. Ao menos, de acordo com informação veiculada pela rádio mexicana ‘Super Deportivo’ que o coloca como novo reforço do Toluca.

No aspecto verbal, todas as partes estão cientes da negociação onde o clube que disputa a Liga MX não vai arcar com valor referente a taxa de transferência. Isso porque o defensor charrúa se desvincularia do clube espanhol antes de chegar aos Diablos Rojos. Assim, o novo contrato entre o zagueiro e o Toluca deve ter validade até 2027.

As condições apresentadas para a transação, aliás, foram ponto fundamental para os mexicanos se colocarem à frente da concorrência. Além do Toluca, outras equipes Espanha como Celta, Getafe, Espanyol e Rayo Vallecano, além do Palmeiras, chegaram a se posicionar como interessados no atleta de 24 anos.

Segundo o jornalista Fernando Esquivel, além do acordo de longa duração, será inclusa uma cláusula de liberação de Bruno Méndez em caso de surgir uma proposta da Europa que interesse o jogador. Com isso, haveria maior segurança em fazer o movimento inverso ao que Bruno Méndez realizou no fim de 2023.

Trajetória

Com formação no Montevideo Wanderers, ele foi comprado pelo Corinthians, em 2019, por um alto valor. Na época, a equipe brasileira pagou quase R$ 19 milhões pelos seus direitos, mas acabou não tendo nenhum retorno financeiro com sua saída. Após atuar por três anos no Timão, ele esteve emprestado ao Internacional por uma temporada e meia antes do seu segundo ciclo na representação paulista. Na época, apesar da oscilação, viveu seu período de mais oportunidades pelo Alvinegro.

No seu último ano pela equipe paulista, uma longa novela se desenvolveu em negociações onde o Corinthians demonstrou interesse na renovação contratual, mas o atleta e seu staff não se agradaram com as condições apresentadas. Dessa forma, ele deixou o Corinthians para assinar com o Granada, no fim do ano passado, sem custos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruno Méndez tem acerto para deixar Europa rumo ao México apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.